Эксперт прокомментировал призыв Меркель в отношении Европы

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Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призвала Европу к настойчивости перед попытками США изменить мировой порядок.
Эксперт прокомментировал призыв Меркель в отношении Европы

    «Слова Меркель можно интерпретировать как призывы Америке и американским элитам прийти в себя и вернуться к старому статус-кво», — сказал эксперт.

    По его мнению, реальных конструктивных шагов по выходу из ситуации не последует, во всяком случае не при нынешних политиках.

    Рар считает, что Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон и представители европейской элиты «пропитаны» трансатлантическим духом и не могут представить себе других альтернатив.

    Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН оценил необходимость возвращения Москвы в G8.

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