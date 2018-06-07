Эксперт прокомментировал призыв Меркель в отношении Европы
«Слова Меркель можно интерпретировать как призывы Америке и американским элитам прийти в себя и вернуться к старому статус-кво», — сказал эксперт.
По его мнению, реальных конструктивных шагов по выходу из ситуации не последует, во всяком случае не при нынешних политиках.
Рар считает, что Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон и представители европейской элиты «пропитаны» трансатлантическим духом и не могут представить себе других альтернатив.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН оценил необходимость возвращения Москвы в G8.