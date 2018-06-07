Генконсульство Британии в Петербурге завершило свою работу
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- globallookpress.com
«Генконсульство представляло Великобританию в северо-западном регионе России в течение 26 лет. К сожалению, эта глава нашей книги подходит к концу, это был не наш выбор», — цитирует ТАСС дипломата.
В середине марта в связи с делом об отравлении в Солсбери российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Британии.
Отмечалось, что также отзывается согласие России на функционирование британского генконсульства в Петербурге.