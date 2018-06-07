СМИ: Во Франции на заводе произошёл взрыв

По меньшей мере три человека получили ранения в результате взрыва на заводе компании Soprema на востоке Франции. Об этом сообщает Le Parisien.

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По данным издания, инцидент произошёл в населённом пункте Сен-Жюльен-дю-Со. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. В феврале сообщалось, что в результате взрыва на заводе во Франции погибли два человека.