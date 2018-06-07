В Буэнос-Айресе найдена мёртвой сестра королевы Нидерландов

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Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, была найдена мёртвой в своей квартире в Буэнос-Айресе. Об этом заявил представитель голландского правительства.
В Буэнос-Айресе найдена мёртвой сестра королевы Нидерландов
  • © Global Look Press

«Подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась в среду ночью»​​​, — цитирует его La Nacion.

Предполагается, что речь идёт о самоубийстве.

В феврале сообщалось, что принц Карлос Патрик Гогенцоллерн погиб в результате падения с 21-го этажа отеля InterContinental во Франкфурте.

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