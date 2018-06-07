В США остановившему вирус WannaCry программисту предъявлены новые обвинения

Британскому программисту Маркусу Хатчинсу, сумевшему остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, предъявлены новые обвинения, в частности дача ложных показаний ФБР.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в среду, 6 июня, федеральный прокурор Милуоки предъявил обвинения Хатчинсу по ещё четырём статьям в рамках расследования дела о создании вредоносной программы.

Британца обвиняют в разработке программного обеспечения UPAS Kit и передаче его другому лицу.

В августе 2017 года стало известно, что Минюст США инкриминирует Хатчинсу создание и распространение банковского троянского вируса Kronos.

Программист был задержан сотрудниками ФБР в Лас-Вегасе 3 августа.