В США остановившему вирус WannaCry программисту предъявлены новые обвинения

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Британскому программисту Маркусу Хатчинсу, сумевшему остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, предъявлены новые обвинения, в частности дача ложных показаний ФБР.
В США остановившему вирус WannaCry программисту предъявлены новые обвинения
  • © Global Look Press

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в среду, 6 июня, федеральный прокурор Милуоки предъявил обвинения Хатчинсу по ещё четырём статьям в рамках расследования дела о создании вредоносной программы.

Британца обвиняют в разработке программного обеспечения UPAS Kit и передаче его другому лицу.

В августе 2017 года стало известно, что Минюст США инкриминирует Хатчинсу создание и распространение банковского троянского вируса Kronos.

Программист был задержан сотрудниками ФБР в Лас-Вегасе 3 августа.

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