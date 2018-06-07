Китайским властям удалось вернуть в страну более 4 тысяч преступников из 90 стран мира
Китайским правоохранительным органам удалось вернуть в страну более четырёх тысяч беглых преступников из 90 стран мира, заявили в центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что всего, по данным на конец апреля, в страну вернули 4141 преступника, при этом 825 из них были государственными служащими.
Кроме того, Пекину удалось вернуть около 10 млрд юаней (порядка $1,58 млрд) незаконно вывезенных денежных средств.
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