Посол Франции обсудила вопросы сотрудничества с правительством Сахалинской области

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Посол Франции в России Сильви Берманн провела встречу с членами правительства Сахалинской области при сопровождении Франко-Российской торгово-промышленной палаты.

«Это представители строительной и фармацевтической отраслей, предприятий по производству электротехнического оборудования и других компаний. В течение нескольких дней они планируют провести переговоры с сахалинскими предпринимателями и руководителями профильных министерств», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что Берманн выразила надежду на определение конкретных проектов и направлений совместной деятельности.

Ранее сообщалось о планах делегации из Франции совершить официальный визит в Крым.

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