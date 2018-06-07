Посол Франции обсудила вопросы сотрудничества с правительством Сахалинской области
«Это представители строительной и фармацевтической отраслей, предприятий по производству электротехнического оборудования и других компаний. В течение нескольких дней они планируют провести переговоры с сахалинскими предпринимателями и руководителями профильных министерств», — говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что Берманн выразила надежду на определение конкретных проектов и направлений совместной деятельности.
Ранее сообщалось о планах делегации из Франции совершить официальный визит в Крым.