МИД России призвал Польшу «прекратить позорную практику войны с памятниками»

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали снос в Польше памятника воинам Красной армии и польским солдатам, павшим в боях за освобождение города Луков от нацистов в июне 1944 года.
МИД России призвал Польшу «прекратить позорную практику войны с памятниками»
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«Поражает цинизм, с которым власти страны продолжают курс на искажение истории Второй мировой войны», — говорится в сообщении. 

Как добавили в ведомстве, руководству Польши следует «одуматься и вспомнить об
обязательствах применительно к России и к собственному народу».

«Ещё не поздно прекратить позорную практику «войны с памятниками», которая уже нанесла колоссальный ущерб нашим двусторонним отношениям», — отметили в российском МИД.

Ранее МИД России назвал кощунством снос обелиска на месте гибели советских воинов в Польше.

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