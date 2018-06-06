МИД России призвал Польшу «прекратить позорную практику войны с памятниками»

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали снос в Польше памятника воинам Красной армии и польским солдатам, павшим в боях за освобождение города Луков от нацистов в июне 1944 года.

«Поражает цинизм, с которым власти страны продолжают курс на искажение истории Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, руководству Польши следует «одуматься и вспомнить об

обязательствах применительно к России и к собственному народу».

«Ещё не поздно прекратить позорную практику «войны с памятниками», которая уже нанесла колоссальный ущерб нашим двусторонним отношениям», — отметили в российском МИД.

Ранее МИД России назвал кощунством снос обелиска на месте гибели советских воинов в Польше.