МИД России призвал Польшу «прекратить позорную практику войны с памятниками»
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«Поражает цинизм, с которым власти страны продолжают курс на искажение истории Второй мировой войны», — говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, руководству Польши следует «одуматься и вспомнить об
обязательствах применительно к России и к собственному народу».
«Ещё не поздно прекратить позорную практику «войны с памятниками», которая уже нанесла колоссальный ущерб нашим двусторонним отношениям», — отметили в российском МИД.
Ранее МИД России назвал кощунством снос обелиска на месте гибели советских воинов в Польше.