В известном лондонском отеле начался сильный пожар
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Как сообщает Sky News, в тушении задействованы 100 спасателей и 15 пожарных машин.
Отмечается, что спасатели получили 35 звонков с сообщениями о пожаре в отеле.
Причина возгорания пока не известна.
Очевидцы выкладывают в соцсетях видео с дымом, который окутал районы рядом с отелем.
Mandarin oriental on fire pic.twitter.com/zPsr1FYVxC— TOTTENHAM (@glenda_hoddle) 6 июня 2018 г.
Отмечается, что Mandarin Oriental является одной из самых известных пятизвёздочных гостиниц в Лондоне.
Ранее апреле сообщалось, что в Лондоне произошёл пожар около Олимпийского стадиона.