В известном лондонском отеле начался сильный пожар

В пятизвёздочном лондонском отеле Mandarin Oriental на улице Найтсбридж начался сильный пожар.

Как сообщает Sky News, в тушении задействованы 100 спасателей и 15 пожарных машин.

Отмечается, что спасатели получили 35 звонков с сообщениями о пожаре в отеле.

Причина возгорания пока не известна.

Очевидцы выкладывают в соцсетях видео с дымом, который окутал районы рядом с отелем.

Отмечается, что Mandarin Oriental является одной из самых известных пятизвёздочных гостиниц в Лондоне.

Ранее апреле сообщалось, что в Лондоне произошёл пожар около Олимпийского стадиона.