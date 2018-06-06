СМИ: В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по полицейским

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В бельгийском городе Пти-Ангьен недалеко от Брюсселя проводится спецоперация полиции.
СМИ: В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по полицейским
  • © Reuters

Как сообщает RTL со ссылкой на очевидцев, вооружённый мужчина забаррикадировался в одном из домов и вступил в перестрелку с полицией.

Полиция пока не комментирует случившееся. Предполагается, что речь может идти о квартирной краже.

В мае в бельгийском Льеже злоумышленник напал на полицейских, погибли три человека.

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