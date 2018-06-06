Австрия намерена выступать в Совете ЕС за укрепление диалога с Россией

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Австрия в ходе председательства в Совете Евросоюза будет выступать за укрепление диалога Брюсселя с Москвой. Об этом говорится в программе австрийского председательства.
Австрия намерена выступать в Совете ЕС за укрепление диалога с Россией
  • © Global Look Press

Как отмечается в документе, Россия является важным фактором для безопасности и стабильности в Европе и мире.

«Поэтому Австрия будет выступать за продолжение отношений ЕС и России на основе пяти направлений, а также за укрепление диалога между Евросоюзом и Россией», — говорится в программе.

Австрия будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

Ранее глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила о готовности выступить в роли посредника по урегулированию разногласий между Россией и Великобританией.

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