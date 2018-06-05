Эксперт прокомментировала призыв немецких политиков выслать из Германии посла США

Короткая ссылка
Политолог Наталия Елисеева в беседе с ФАН прокомментировала призыв немецких политиков выслать из Германии посла США Ричарда Гренелла после его высказываний.

По словам эксперта, гегемония Соединённых Штатов в Европе подходит к концу.

Как считает Елисеева, заявления лидера фракции «Левых» Сары Вагенкнехт и экс-главы СДПГ Мартина Шульца — открытый протест против «засилья» Вашингтона в Германии.

«Однако пока этого мало для радикальных изменений. Пока протест не выйдет на высший уровень, подобные заявления останутся лишь красивыми заголовками для газет», — добавила она.

В мае профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил призыв социал-демократов Германии к тесному диалогу с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить