Политолог Наталия Елисеева в беседе с ФАН прокомментировала призыв немецких политиков выслать из Германии посла США Ричарда Гренелла после его высказываний.

По словам эксперта, гегемония Соединённых Штатов в Европе подходит к концу.

Как считает Елисеева, заявления лидера фракции «Левых» Сары Вагенкнехт и экс-главы СДПГ Мартина Шульца — открытый протест против «засилья» Вашингтона в Германии.

«Однако пока этого мало для радикальных изменений. Пока протест не выйдет на высший уровень, подобные заявления останутся лишь красивыми заголовками для газет», — добавила она.

В мае профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил призыв социал-демократов Германии к тесному диалогу с Россией.