Курц выразил надежду, что Россия как сверхдержава внесёт вклад в мир в Сирии и на Украине

В Австрии надеются, что Россия как сверхдержава внесёт свой вклад в достижение мира в Сирии и на Украине. Об этом австрийский канцлер Себастьян Курц сказал в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным.

Курц подчеркнул, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины и несёт большую ответственность.

«Мы надеемся, что Россия внесёт свой вклад, чтобы люди действительно наконец-то дожили до того, чего они так ожидают, — до мира», — сказал канцлер.

Ранее Путин и Курц провели телефонный разговор, обсудив в том числе ситуацию в Сирии.

RT вёл прямую трансляцию.