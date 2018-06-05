Курц выразил надежду, что Россия как сверхдержава внесёт вклад в мир в Сирии и на Украине
- Reuters
- © Lisi Niesner
Курц подчеркнул, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины и несёт большую ответственность.
«Мы надеемся, что Россия внесёт свой вклад, чтобы люди действительно наконец-то дожили до того, чего они так ожидают, — до мира», — сказал канцлер.
Ранее Путин и Курц провели телефонный разговор, обсудив в том числе ситуацию в Сирии.
RT вёл прямую трансляцию.