Курц выразил надежду, что Россия как сверхдержава внесёт вклад в мир в Сирии и на Украине

Короткая ссылка
В Австрии надеются, что Россия как сверхдержава внесёт свой вклад в достижение мира в Сирии и на Украине. Об этом австрийский канцлер Себастьян Курц сказал в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным.
Курц выразил надежду, что Россия как сверхдержава внесёт вклад в мир в Сирии и на Украине
  • Reuters
  • © Lisi Niesner

Курц подчеркнул, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины и несёт большую ответственность.

«Мы надеемся, что Россия внесёт свой вклад, чтобы люди действительно наконец-то дожили до того, чего они так ожидают, — до мира», — сказал канцлер.

Ранее Путин и Курц провели телефонный разговор, обсудив в том числе ситуацию в Сирии.

RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить