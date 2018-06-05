Bloomberg назвал самого богатого россиянина
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За ним следует основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, который удерживал лидерство на протяжении 267 дней.
Отмечается, что состояние Лисина в настоящее время, по данным Bloomberg, оценивается в $20,19 млрд.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчётностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.
В январе 2017 года агентство Bloomberg сообщило о появлении в России ещё одного долларового миллиардера — владельца рыбодобывающего холдинга «Норебо» Виталия Орлова.