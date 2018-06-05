Bloomberg назвал самого богатого россиянина

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Агентство Bloomberg опубликовало список богатейших людей в России. Отмечается, что первую строчку в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Об этом следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Bloomberg назвал самого богатого россиянина
  • © Global Look Press

За ним следует основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, который удерживал лидерство на протяжении 267 дней.

Отмечается, что состояние Лисина в настоящее время, по данным Bloomberg, оценивается в $20,19 млрд.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчётностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

В январе 2017 года агентство Bloomberg сообщило о появлении в России ещё одного долларового миллиардера — владельца рыбодобывающего холдинга «Норебо» Виталия Орлова.

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