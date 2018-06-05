Bloomberg назвал самого богатого россиянина

Агентство Bloomberg опубликовало список богатейших людей в России. Отмечается, что первую строчку в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Об этом следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

За ним следует основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, который удерживал лидерство на протяжении 267 дней.

Отмечается, что состояние Лисина в настоящее время, по данным Bloomberg, оценивается в $20,19 млрд.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчётностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

В январе 2017 года агентство Bloomberg сообщило о появлении в России ещё одного долларового миллиардера — владельца рыбодобывающего холдинга «Норебо» Виталия Орлова.