СМИ: В результате авиаудара коалиции США в Сирии погибли 10 мирных жителей
Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, по населённому пункту Джаза на юге сирийской провинции Хасеке.
- АРХИВНОЕ ФОТО. © Reuters
Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.
Отмечается, что среди погибших — женщины и дети.
Ранее сообщалось, что при ударах коалиции в Сирии и Ираке с 2014 года по март 2018 года погибли 855 мирных граждан.
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