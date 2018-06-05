СМИ: В результате авиаудара коалиции США в Сирии погибли 10 мирных жителей

Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, по населённому пункту Джаза на юге сирийской провинции Хасеке.

Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.

Отмечается, что среди погибших — женщины и дети.

Ранее сообщалось, что при ударах коалиции в Сирии и Ираке с 2014 года по март 2018 года погибли 855 мирных граждан.