Умер экс-министр обороны США Фрэнк Карлуччи

Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи скончался на 88-м году жизни от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на супругу Карлуччи.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования в связи с уходом бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи», — приводит заявление действующего министра обороны США Джеймса Мэттиса пресс-служба Пентагона.

Мэттис отметил, что Карлуччи «служил нации при четырёх президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в Минобороны».

Карлуччи возглавлял Министерство обороны США с 1987 по 1989 год.