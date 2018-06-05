Умер экс-министр обороны США Фрэнк Карлуччи

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Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи скончался на 88-м году жизни от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.
Умер экс-министр обороны США Фрэнк Карлуччи
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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на супругу Карлуччи.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования в связи с уходом бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи», — приводит заявление действующего министра обороны США Джеймса Мэттиса пресс-служба Пентагона.

Мэттис отметил, что Карлуччи «служил нации при четырёх президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в Минобороны».

Карлуччи возглавлял Министерство обороны США с 1987 по 1989 год. 

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