В России начинает работу постоянный центр бизнеса Мексики

В России открывается постоянный мексиканский центр бизнеса и проведения выставок. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора центра Америко Аляторре.

«С 11 июня центр начинает работать на постоянной основе, а его торжественное открытие запланировано на июль», — заявил Аляторре.

Он добавил, что в Мехико хотели, чтобы центр начал работу к старту чемпионата мира по футболу в России.

«Это самый важный проект в истории торговых отношений Мексики и России с постоянным участием разных штатов Мексики и частной инициативы», — подчеркнул Аляторре.

Отмечается, что центр расположен в Москве на территории агрокластера «Фудсити».

В 2017 году президент России Владимир Путин и мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето пообщались в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме.