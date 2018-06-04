В России начинает работу постоянный центр бизнеса Мексики

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В России открывается постоянный мексиканский центр бизнеса и проведения выставок. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора центра Америко Аляторре.

«С 11 июня центр начинает работать на постоянной основе, а его торжественное открытие запланировано на июль», — заявил Аляторре. 

Он добавил, что в Мехико хотели, чтобы центр начал работу к старту чемпионата мира по футболу в России. 

«Это самый важный проект в истории торговых отношений Мексики и России с постоянным участием разных штатов Мексики и частной инициативы», — подчеркнул Аляторре.

Отмечается, что центр расположен в Москве на территории агрокластера «Фудсити».

В 2017 году президент России Владимир Путин и мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето пообщались в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме.

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