СМИ сообщили о задержании устроившей стрельбу в Сан-Диего женщины

Полиция Сан-Диего подтвердила стрельбу в городе недалеко от проведения ежегодного марафона.

Об этом сообщает телеканал Fox5.

По данным полиции, стрельбу на территории стоянки устроила женщина. В настоящее время она задержана. Инцидент произошёл в 11:30 по местному времени (21:30 мск).

Данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Сан-Диего проверяют сообщения о стрельбе на ежегодном марафоне.