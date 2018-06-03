СМИ сообщили о задержании устроившей стрельбу в Сан-Диего женщины
Полиция Сан-Диего подтвердила стрельбу в городе недалеко от проведения ежегодного марафона.
Об этом сообщает телеканал Fox5.
По данным полиции, стрельбу на территории стоянки устроила женщина. В настоящее время она задержана. Инцидент произошёл в 11:30 по местному времени (21:30 мск).
Данных о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Сан-Диего проверяют сообщения о стрельбе на ежегодном марафоне.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: