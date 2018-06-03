Девять человек погибли в результате крушения судна у берегов Турции

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У берегов турецкой провинции Анталья потерпело крушение судно с мигрантами. По меньшей мере девять человек, включая шестерых детей, погибли в результате происшествия.
Девять человек погибли в результате крушения судна у берегов Турции
  • РИА Новости

Об этом сообщает Yeni Safak.

Уточняется, что один человек числится пропавшим без вести.

Спасателям удалось спасти четырёх беженцев.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 14 мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки в Греции.

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