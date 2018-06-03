Девять человек погибли в результате крушения судна у берегов Турции

У берегов турецкой провинции Анталья потерпело крушение судно с мигрантами. По меньшей мере девять человек, включая шестерых детей, погибли в результате происшествия.

РИА Новости

Об этом сообщает Yeni Safak. Уточняется, что один человек числится пропавшим без вести. Спасателям удалось спасти четырёх беженцев. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 14 мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки в Греции.