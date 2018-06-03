Индия провела успешные испытания ракеты «Агни-5»

В Индии состоялись успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-5».

Об этом сообщает ANI.

Отмечается, что испытания прошли на полигоне, расположенном на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Одиша.

Уточняется, что это уже шестые успешные испытания ракеты. Предыдущий пуск ракеты состоялся 18 января 2018 года.

Агентство указывает, что дальность полёта ракеты составляет 5 тыс. километров.

Ранее китайская частная компания OneSpace Technology провела успешное испытание первой в стране коммерческой ракеты OS-X.