Индия провела успешные испытания ракеты «Агни-5»
Об этом сообщает ANI.
Отмечается, что испытания прошли на полигоне, расположенном на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Одиша.
Уточняется, что это уже шестые успешные испытания ракеты. Предыдущий пуск ракеты состоялся 18 января 2018 года.
Агентство указывает, что дальность полёта ракеты составляет 5 тыс. километров.
Ранее китайская частная компания OneSpace Technology провела успешное испытание первой в стране коммерческой ракеты OS-X.