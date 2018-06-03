Король Иордании призвал к национальному диалогу по вопросу налоговой реформы

Король Иордании Абдалла II призвал протестующих граждан к диалогу в вопросе внесения поправок к закону о подоходном налоге. Об этом сообщает Al Arabia.

UPDATE: #Jordan’s King Abdullah calls for comprehensive, rational national dialogue on an IMF-backed tax reform bill which is part of broader austerity measures https://t.co/EB2eVwjXyl — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 2 июня 2018 г. Уточняется, что призыв Абдаллы II прозвучал на фоне массовых демонстраций

против политики реформ в стране. По данным телеканала в Иордании 2 июня несколько сотен человек вышли на демонстрации против проекта поправок к закону о подоходном налоге​​​. Как отмечается, протестующие заблокировали несколько автодорог.