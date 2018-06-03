Король Иордании призвал к национальному диалогу по вопросу налоговой реформы

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Король Иордании Абдалла II призвал протестующих граждан к диалогу в вопросе внесения поправок к закону о подоходном налоге. Об этом сообщает Al Arabia.

Уточняется, что призыв Абдаллы II прозвучал на фоне массовых демонстраций
против политики реформ в стране.

По данным телеканала  в Иордании 2 июня несколько сотен человек вышли на демонстрации против проекта поправок к закону о подоходном налоге​​​. 

Как отмечается, протестующие заблокировали несколько автодорог.

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