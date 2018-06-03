Король Иордании призвал к национальному диалогу по вопросу налоговой реформы
UPDATE: #Jordan’s King Abdullah calls for comprehensive, rational national dialogue on an IMF-backed tax reform bill which is part of broader austerity measures https://t.co/EB2eVwjXyl— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 2 июня 2018 г.
Уточняется, что призыв Абдаллы II прозвучал на фоне массовых демонстраций
против политики реформ в стране.
По данным телеканала в Иордании 2 июня несколько сотен человек вышли на демонстрации против проекта поправок к закону о подоходном налоге.
Как отмечается, протестующие заблокировали несколько автодорог.