В Саудовской Аравии появилось Министерство культуры

В Саудовской Аравии появилось отдельное Министерство культуры.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что министерство было создано, согласно указу короля Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.

Новое ведомство возглавил принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд.

В конце декабря 2017 года в Саудовской Аравии сняли действовавший 35 лет запрет на кинотеатры.