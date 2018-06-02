В Саудовской Аравии появилось Министерство культуры

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В Саудовской Аравии появилось отдельное Министерство культуры.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что министерство было создано, согласно указу короля Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.

Новое ведомство возглавил принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд.

В конце декабря 2017 года в Саудовской Аравии сняли действовавший 35 лет запрет на кинотеатры.

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