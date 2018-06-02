Эрдоган сообщил о завершении деятельности Uber в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что онлайн-сервис по заказу такси Uber не будет работать в стране.

«У нас есть собственная система такси...мы не позволим системе персональных такси разрушить бизнес турецких таксистов», — цитирует турецкого лидера газета Daily Sabah.

Ранее сообщалось, что в Аризоне приостановили испытания беспилотных машин Uber после смертельного ДТП.

Также СМИ сообщали, что компания Uber Technologies временно прекратила испытания беспилотных транспортных средств, после того как одно из них стало участником ДТП в американском штате Аризона, в результате которого от полученных травм погибла 49-летняя женщина.

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