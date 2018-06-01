Эксперт прокомментировал председательство России в Совбезе ООН

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Политолог Сергей Марков в беседе с ФАН прокомментировал председательство России в Совбезе ООН.

«Статус временного председателя даёт России процедурные права, а также возможность проводить встречи. Безусловно, какая тема станет ведущей на том или ином заседании, решает тоже Россия», — заявил он.

По его словам, в данном случае речь идёт о Ближневосточном регионе.

Как отметил Марков, эта тема уже поднималась, но разобраться во многих нюансах предстоит только теперь.

«Ситуация требует качественной проработки, и в данный момент это можно сделать», — добавил он.

Ранее профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил призыв социал-демократов Германии к тесному диалогу с Россией.

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