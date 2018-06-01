СМИ сообщили о минимальном уровне безработицы в США за 18 лет

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Уровень безработицы в США в мае снизился до 3,8% — это минимальный показатель за последние 18 лет.
СМИ сообщили о минимальном уровне безработицы в США за 18 лет
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Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным министерства труда США, последний раз безработица была на уровне 3,8% в апреле 2000 года. 

В апреле 2018 года уровень безработицы составил 3,9%.

Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно сообщал об успехах экономики США и снижении безработицы в стране.

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