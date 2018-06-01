СМИ сообщили о минимальном уровне безработицы в США за 18 лет
Уровень безработицы в США в мае снизился до 3,8% — это минимальный показатель за последние 18 лет.
- © Pixabay
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным министерства труда США, последний раз безработица была на уровне 3,8% в апреле 2000 года.
В апреле 2018 года уровень безработицы составил 3,9%.
Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно сообщал об успехах экономики США и снижении безработицы в стране.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: