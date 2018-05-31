СМИ: Партии «Движение пяти звёзд» и «Лига» договорились о составе нового правительства Италии

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Лидер итальянской фракции «Движение пяти звезд» Луиджи Ди Майо и глава партии «Лига» Маттео Сальвини договорились о составе нового правительства Италии, распределив все министерские портфели.
СМИ: Партии «Движение пяти звёзд» и «Лига» договорились о составе нового правительства Италии
  • © AFP

Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники в парламенте.

Отмечается, что, в частности, МИД страны должен возглавить Энцо Моаверо-Миланези.

Адвокат Джузеппе Конте подтверждён в качестве премьер-министра.

Ранее стало известно, что переговоры о новом составе итальянского кабмина провалились из-за отказа главы государства Серджо Маттареллы назначить экономиста-евроскептика на пост министра экономики. 

Подробнее — в материале RT.  

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