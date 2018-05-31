Коттарелли отказался возглавить правительство Италии

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Экономист Карло Коттарелли отказался возглавить правительство Италии, заявил генеральный секретарь администрации итальянского президента Уго Дзампетти.
Коттарелли отказался возглавить правительство Италии
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«Президент Серджо Маттарелла принял доктора Карло Коттарелли, который вернул ему мандат на формирование правительства», — цитирует Дзампетти Il Messaggero.

Ранее Джузеппе Конте отказался возглавить итальянское правительство.

28 мая президент Италии поручил экономисту Коттарелли cформировать кабмин.

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