Коттарелли отказался возглавить правительство Италии
Экономист Карло Коттарелли отказался возглавить правительство Италии, заявил генеральный секретарь администрации итальянского президента Уго Дзампетти.
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«Президент Серджо Маттарелла принял доктора Карло Коттарелли, который вернул ему мандат на формирование правительства», — цитирует Дзампетти Il Messaggero.
Ранее Джузеппе Конте отказался возглавить итальянское правительство.
28 мая президент Италии поручил экономисту Коттарелли cформировать кабмин.
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