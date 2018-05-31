Экономист Карло Коттарелли отказался возглавить правительство Италии, заявил генеральный секретарь администрации итальянского президента Уго Дзампетти.

«Президент Серджо Маттарелла принял доктора Карло Коттарелли, который вернул ему мандат на формирование правительства», — цитирует Дзампетти Il Messaggero.

Ранее Джузеппе Конте отказался возглавить итальянское правительство.

28 мая президент Италии поручил экономисту Коттарелли cформировать кабмин.