Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию
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Министр рассказал, что российский лидер Владимир Путин ценит слова, которые Ким Чен Ын сказал «по случаю его избрания на очередной президентский срок».
«Он передаёт вам самый тёплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием», — заявил Лавров на встрече с лидером КНДР.
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы на Корейском полуострове установились мир, стабильность и процветание.
«Приезжайте в Россию, будем вам очень рады», — пригласил Лавров северокорейского лидера.