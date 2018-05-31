Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

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Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера посетить Россию. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.
Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию
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Министр рассказал, что российский лидер Владимир Путин ценит слова, которые Ким Чен Ын сказал «по случаю его избрания на очередной президентский срок».

«Он передаёт вам самый тёплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием», — заявил Лавров на встрече с лидером КНДР.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы на Корейском полуострове установились мир, стабильность и процветание.

«Приезжайте в Россию, будем вам очень рады», — пригласил Лавров северокорейского лидера.

Ранее в Пхеньяне состоялась встреча Лаврова и Ким Чен Ына

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