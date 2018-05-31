Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера посетить Россию. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.

Министр рассказал, что российский лидер Владимир Путин ценит слова, которые Ким Чен Ын сказал «по случаю его избрания на очередной президентский срок».

«Он передаёт вам самый тёплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием», — заявил Лавров на встрече с лидером КНДР.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы на Корейском полуострове установились мир, стабильность и процветание.

«Приезжайте в Россию, будем вам очень рады», — пригласил Лавров северокорейского лидера.

Ранее в Пхеньяне состоялась встреча Лаврова и Ким Чен Ына.