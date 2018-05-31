ШОС: возможное объединение ИГ и «Аль-Каиды» является новой потенциальной угрозой безопасности

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Возможное объединение потенциала террористических организаций «Исламское государство»* и «Аль-Каида»** является новой потенциальной угрозой безопасности.
ШОС: возможное объединение ИГ и «Аль-Каиды» является новой потенциальной угрозой безопасности
  • Reuters

Об этом сказал директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгений Сысоев.

«В числе прогнозируемых угроз (и это новый элемент оперативной обстановки) не исключается возможность объединения террористического потенциала ИГ и «Аль-Каиды» в рамках единой сети, способной охватить своими спящими и активными ячейками многие страны мира», — цитирует ТАСС Сысоева.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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