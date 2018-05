СМИ: Меркель призналась, что была вынуждена остаться канцлером для противостояния Трампу

Канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена пойти на четвёртый срок для противостояния американскому лидеру Дональду Трампу, об этом пишет экс-заместитель советника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Бен Родс.

Выдержку из книги Родса «The World as It Is» («Мир как он есть». — RT) приводит газета The New York Times.

Отмечается, что в разговоре с Обамой Меркель отметила, что «ощущала обязанность пойти на новый срок для защиты либерального международного порядка» после победы Трампа на президентских выборах.

14 марта бундестаг переизбрал Ангелу Меркель на пост федерального канцлера Германии.

Меркель занимает эту должность с ноября 2005 года.