Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в США

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В южной части американского штата Нью-Йорк произошло крушение легкомоторного самолёта, в результате чего погиб один человек.
Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в США
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Об этом сообщает NBC.

По данным телекомпании, скончавшимся был пилот. 

Уточняется, что речь идёт об учебном самолёте T-6 Texan, его планировалось задействовать в авиашоу.

Отмечается, что на месте авиакатастрофы начался пожар.

Ранее сообщалось, что частный самолёт, следовавший из американского штата Техас, потерпел крушение при посадке в аэропорту столицы Гондураса.  

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