Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в США
- АРХИВНОЕ ФОТО. © AFP
Об этом сообщает NBC.
По данным телекомпании, скончавшимся был пилот.
Уточняется, что речь идёт об учебном самолёте T-6 Texan, его планировалось задействовать в авиашоу.
@Newsday@LongIslandPress@longislandernws@News12LI : A small plan crashed in front of my house on Northcote Drive in Melville pic.twitter.com/IEkpILeOMH— Lauren Peller (@lauren_peller) 30 мая 2018 г.
Отмечается, что на месте авиакатастрофы начался пожар.
Ранее сообщалось, что частный самолёт, следовавший из американского штата Техас, потерпел крушение при посадке в аэропорту столицы Гондураса.