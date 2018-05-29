Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Короткая ссылка
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
  • © Sputnik Photo Agency
  • Reuters

«Продолжен углублённый диалог по ситуации в Сирии. Акцентирована важность политического урегулирования в этой стране, в том числе с учётом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны высказали приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности САР.

Кроме того, лидеры дали позитивную оценку завершению переговоров об условиях транзита российского газа по территории Турции и подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного партнёрства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу работу в астанинском формате по Сирии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить