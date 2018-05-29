Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
- © Sputnik Photo Agency
- Reuters
«Продолжен углублённый диалог по ситуации в Сирии. Акцентирована важность политического урегулирования в этой стране, в том числе с учётом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны высказали приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности САР.
Кроме того, лидеры дали позитивную оценку завершению переговоров об условиях транзита российского газа по территории Турции и подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного партнёрства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу работу в астанинском формате по Сирии.