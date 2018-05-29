Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен углублённый диалог по ситуации в Сирии. Акцентирована важность политического урегулирования в этой стране, в том числе с учётом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны высказали приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности САР.

Кроме того, лидеры дали позитивную оценку завершению переговоров об условиях транзита российского газа по территории Турции и подтвердили настрой на развитие взаимовыгодного партнёрства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу работу в астанинском формате по Сирии.