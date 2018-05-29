Двое полицейских убиты в ходе перестрелки в Льеже

Двое сотрудников правоохранительных органов убиты в результате перестрелки в бельгийском Льеже, передаёт RTBF.

Сообщается, что инцидент произошёл на бульваре Авруа в центре города. Неизвестный мужчина открыл стрельбу, после чего взял в заложники женщину и скрылся в здании находящегося рядом лицея.

По данным телерадиокомпании, к настоящему времени нападавшего удалось нейтрализовать.