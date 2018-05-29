Нарышкин заявил о необходимости дать правовую оценку бомбардировке США Хиросимы и Нагасаки

Атомной бомбардировке США японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году ещё предстоит дать правовую оценку, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Об этом Нарышкин рассказал на круглом столе, посвящённом истории российско-японских отношений.

«Моральный вердикт в отношении этого варварского деяния со стороны Соёдиненных Штатов Америки для нас, конечно, вполне очевиден. Ну а должную правовую оценку ему ещё предстоит дать», — приводит его слова РИА Новости.

В августе 2017 года в Японии около 50 тыс. человек почтили память жертв бомбардировки Хиросимы по случаю 72-летия ядерного удара со стороны США.