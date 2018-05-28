Президент Парагвая подал в отставку

Президент Парагвая Орасио Картес принял решение подать в отставку с поста главы государства.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Я подаю в отставку с поста президента Республики Парагвай, чтобы продолжить служить стране в сенате, выполняя народную волю, высказанную при голосовании», — написал Картес.

21 мая стало известно, что Парагвай открыл своё посольство в Иерусалиме следом за США и Гватемалой.