Президент Парагвая подал в отставку
Президент Парагвая Орасио Картес принял решение подать в отставку с поста главы государства.
- Президент Парагвая Орасио Картес. © Evaristo Sa
- AFP
Об этом он написал в своём Twitter.
«Я подаю в отставку с поста президента Республики Парагвай, чтобы продолжить служить стране в сенате, выполняя народную волю, высказанную при голосовании», — написал Картес.
21 мая стало известно, что Парагвай открыл своё посольство в Иерусалиме следом за США и Гватемалой.
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