Симоньян сравнила заявление шотландского политика об опасности RT с лох-несским чудовищем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление представителя Шотландской национальной партии Стюарта Макдональда об опасности «российской пропаганды», в частности телеканала RT.

«Шотландскому политику показали разрушения в районе Авдеевки в Донбассе, и он увидел в этом опасность RT. А лох-несское чудовище он там не видел?» — сказала Симоньян.

Ранее газета The Scotsman сообщила, что неделю назад делегация Шотландской национальной партии (ШНП) посетила Восточную Украину. Отмечается, что в ходе поездки делегатам продемонстрировали разрушенную в ходе боёв телебашню. После этого представитель ШНП Стюарт Макдональд призвал к более активному участию в «забытой войне» на Украине. Он также заявил, что стоит опасаться «российской пропаганды».

Обращаясь к политикам, появляющимся в эфире RT, среди которых Алекс Салмонд, Макдональд заявил: «Когда вы стоите на холме, где раньше стояла разбомблённая телевышка, с которого русские сепаратисты бомбили города, которые получали фейковые новости из российских СМИ, вы понимаете, насколько опасен RT».