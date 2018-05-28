Курц отметил значимость сотрудничества с Россией и США для разрешения кризиса на Украине

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью Financial Times заявил о необходимости «действовать сообща» с Соединёнными Штатами и Россией для разрешения кризиса на Украине и в ситуации с Сирией.

«Мы не сможем разрешить кризис на Украине в одиночку… в Сирии. Мы добьёмся успеха, только если найдём способ действовать сообща с США и Россией. Я считаю, что это неплохо для ЕС, если такие страны, как Австрия, которая всегда выступала за установление контактов, имеют хорошие отношения с Россией», — отметил Курц.

Ранее канцлер заявил, что Соединённые Штаты становятся всё более «ненадёжными».