Курц отметил значимость сотрудничества с Россией и США для разрешения кризиса на Украине
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«Мы не сможем разрешить кризис на Украине в одиночку… в Сирии. Мы добьёмся успеха, только если найдём способ действовать сообща с США и Россией. Я считаю, что это неплохо для ЕС, если такие страны, как Австрия, которая всегда выступала за установление контактов, имеют хорошие отношения с Россией», — отметил Курц.
Ранее канцлер заявил, что Соединённые Штаты становятся всё более «ненадёжными».