В Колумбии определились прошедшие во второй тур президентских выборов кандидаты

После подсчёта 94,42% бюллетеней стало известно, что во второй тур выборов президента Колумбии выходит правый кандидат Иван Дуке. Его конкурентом может стать представляющий левых Густаво Петро или же ещё один кандидат на пост главы страны Серхио Фахардо.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный избирательный совет, к настоящему моменту Дуке набирает 39% голосов, а Петро — 25%.

На третьем месте с очень небольшим отрывом от Петро идёт ещё один кандидат в президенты — Серхио Фахардо (23,8%).

Второй тур выборов намечен на 17 июня.

21 мая стало известно, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок по итогам голосования, прошедшего 20 мая.



