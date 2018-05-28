В Колумбии определились прошедшие во второй тур президентских выборов кандидаты
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный избирательный совет, к настоящему моменту Дуке набирает 39% голосов, а Петро — 25%.
На третьем месте с очень небольшим отрывом от Петро идёт ещё один кандидат в президенты — Серхио Фахардо (23,8%).
Второй тур выборов намечен на 17 июня.
21 мая стало известно, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый срок по итогам голосования, прошедшего 20 мая.