Макрон помиловал старейшую заключённую Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон помиловал 73-летнюю уроженку Гваделупы, приговорённую к пожизненному лишению свободы, передаёт AFP.
Макрон помиловал старейшую заключённую Франции
  • Reuters

Сообщается, что бывшую проститутку в 1988 году приговорили к пожизненному сроку за убийство одного из своих клиентов. С 1997 года она отбывает наказание в больнице с особо строгим режимом содержания в Ренне.

С обращением о помиловании женщины к президенту обратились её адвокат и ряд депутатов. Макрон сократил срок её заключения до 20 лет. Частичное помилование позволит смягчить условия содержания, отмечает агентство. Так, женщина сможет участвовать в некоторых видах деятельности с другими заключёнными и покидать больницу под надзором.

Макрон впервые воспользовался своим правом помилования. Le Parisien подчёркивает, что помилованная считается «старейшей заключённой Франции».

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