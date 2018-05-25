Макрон в ходе выступления на ПМЭФ пересказал отрывок из романа Толстого «Война и мир»
- Reuters
По его словам, при первых признаках потери доверия необходимо вспоминать об историческом прошлом.
«Сегодняшний день, который мы переживаем, нам напоминает о том, что доверие на международном уровне начинает расшатываться из-за целого ряда событий», — сказал Макрон.
Он отметил, что доверие — это способность верить в себя, чтобы поверить другому человеку.
«Вы знаете, как говорилось в «Войне и мире» Толстого. Это то, что произошло между Безуховым и Каратаевым, который показал свой оптимизм, простоту, жизнерадостность, веру в других и в самого себя. Безухов, человек, который был совершенно неспособен в себя поверить, просто заразился оптимизмом Каратаева и в результате стал сильнее благодаря этому контакту с другим человеком. Вот что такое доверие», — сказал Макрон.