Макрон в ходе выступления на ПМЭФ пересказал отрывок из романа Толстого «Война и мир»

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пленарного заседания на ПМЭФ пересказал фрагмент из романа Льва Толстого «Война и мир».
Макрон в ходе выступления на ПМЭФ пересказал отрывок из романа Толстого «Война и мир»
  • Reuters

По его словам, при первых признаках потери доверия необходимо вспоминать об историческом прошлом.

«Сегодняшний день, который мы переживаем, нам напоминает о том, что доверие на международном уровне начинает расшатываться из-за целого ряда событий», — сказал Макрон.

Он отметил, что доверие — это способность верить в себя, чтобы поверить другому человеку.

«Вы знаете, как говорилось в «Войне и мире» Толстого. Это то, что произошло между Безуховым и Каратаевым, который показал свой оптимизм, простоту, жизнерадостность, веру в других и в самого себя. Безухов, человек, который был совершенно неспособен в себя поверить, просто заразился оптимизмом Каратаева и в результате стал сильнее благодаря этому контакту с другим человеком. Вот что такое доверие», — сказал Макрон.

RT ведёт прямую трансляцию.

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