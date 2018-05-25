Российское судно «Николай Касаткин» арестовано за долги в южнокорейском порту, сообщает РИА Новости.

«Нам несколько дней назад поступило письмо, что в порту начали процедуру ареста. Она проходит в течение суток, поэтому судно уже арестовано», — заявил инспектор Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петр Осичанский.

Он отметил, что судовладельцы уже сталкивались с подобными проблемами в прошлом.

Отмечается, что три члена экипажа из Калининграда собираются вернуться домой. Также на борту находятся сахалинцы и приморцы.

21 мая сообщалось, что на Украине арестовано российское судно-земснаряд «Печора».