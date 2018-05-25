Суд обязал Samsung выплатить Apple $539 млн за копирование функций iPhone

Суд присяжных в США обязал Samsung выплатить Apple $539 млн за копирование функций iPhone, сообщает Associated Press.

Судебное разбирательство началось ещё в 2011 году, когда Apple обвинила Samsung в том, что она нарушила права интеллектуальной собственности компании, включая патенты и товарные знаки.

Отмечается, что в 2012 году Apple выиграла суд и должна была получить более миллиарда долларов, однако в 2016 году дело ушло на пересмотр.

В итоге 25 мая 2018 года суд обязал Samsung выплатить $533,3 млн за нарушение патента на дизайн и $5,3 млн за нарушение патента на изобретение.

«Samsung должен заплатить за копирование нашей продукции», — отметили в Apple.

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