Исследование: число миллиардеров в мире в 2017 году достигло рекордного уровня

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Число миллиардеров в мире в 2017 году достигло рекордной цифры. Об этом говорится в докладе Wealth-X.
Исследование: число миллиардеров в мире в 2017 году достигло рекордного уровня
  • Reuters

Как отмечается, в прошлом году в мире насчитывалось 2754 миллиардера. До этого рекорд был зафиксирован в 2015 году — тогда в мире было 2473 миллиардера.

Больше всего миллиардеров насчитывается в США — 680 человек. В Китае проживает 338 миллиардеров, в Германии — 152, в Индии — 104, а в Швейцарии — 99.

Отмечается, что в целом по количеству миллиардеров Азия впервые обошла Северную Америку.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов.

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