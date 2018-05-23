СМИ: Четыре человека погибли при взрыве пиротехники в Испании

Не менее четырёх человек погибли, 12 пострадали в результате взрыва пиротехники в испанской Понтеведре.

Об этом сообщает Europa Press. Estos son los alrededores del lugar donde ha tenido lugar la explosión de material pirotécnico en Tui (Pontevedra) que ha dejado al menos cuatro muertos y 12 heridos https://t.co/n7nC8Vnht0pic.twitter.com/gZYkg6nsbi — Europa Press (@europapress) 23 мая 2018 г. К месту происшествия прибыли пожарные бригады, врачи и сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. В конце декабря сообщалось, что почти 40 человек пострадали в результате взрыва пиротехники во время фестиваля на Кубе.