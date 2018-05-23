СМИ: Четыре человека погибли при взрыве пиротехники в Испании

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Не менее четырёх человек погибли, 12 пострадали в результате взрыва пиротехники в испанской Понтеведре.

Об этом сообщает Europa Press.

К месту происшествия прибыли пожарные бригады, врачи и сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В конце декабря сообщалось, что почти 40 человек пострадали в результате взрыва пиротехники во время фестиваля на Кубе.

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