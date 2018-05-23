СМИ: Правительство Канады потратило на рекламу в социальных сетях более $24 млн

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Правительство Канады потратило на рекламные кампании в социальных сетях Facebook и Instagram более $24 млн. Об этом сообщает издание The Globe and Mail.

По данным газеты, указанная сумма была израсходована в период с января 2016 года по март 2018 года. 

При этом отмечается, что канадская корпорация, предоставляющая туристические услуги, Destination Canada, потратила наибольшее количество бюджетных средств — около $9,2 млн.

Как сообщает издание, в период с 2016 года по 2017 год расходы правительственных ведомств на публикации в социальных сетях впервые превысили расходы на телерекламу.

Например, в 2017 году из 54,7% всех трат на рекламу в цифровых медиа 23,3% составили расходы на посты в соцсетях.

В марте стало известно, что канадское правительство дало обещание финансово поддержать объединённую заявку от США, Мексики и Канады на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года в случае её победы.

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