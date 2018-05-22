Эксперт оценил грядущую встречу Трампа с президентом Южной Кореи

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил запланированную на 22 мая встречу президента США Дональда Трампа с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Они обсудят только одну тему — это Северная Корея. Да, это будет «сверка часов» перед встречей президента Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — заявил Коктыш.

По его словам, Сеул находится под сильным влиянием Вашингтона, и в данном случае скорее Соединённые Штаты скажут своё видение, а Южная Корея будет или соглашаться, или пытаться эту позицию скорректировать.

20 мая сообщалось, что Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с КНДР.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в беседе с НСН прокомментировал будущую встречу Трампа с лидером КНДР.