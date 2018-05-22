Принц Уильям и Тереза Мэй почтили память погибших при теракте в Манчестере

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Британский принц Уильям и премьер-министр Тереза Мэй прибыли в манчестерский собор на службу в память о жертвах теракта, произошедшего в городе ровно год назад, передаёт Sky News.
Принц Уильям и Тереза Мэй почтили память погибших при теракте в Манчестере
  • Reuters

Сообщается, что среди прибывших в собор официальных лиц также лидер оппозиции Джереми Корбин, первый министр Шотландии Никола Стёрджен, мэр Манчестера Энди Бёрнэм.

Кроме того, на поминальной службе присутствуют выжившие при теракте, их близкие, а также представители экстренных служб, помогавшие пострадавшим во время атаки.

Ранее сообщалось, что в Великобритании представили отчёт, который свидетельствует о том, что спецслужбы могли предотвратить теракт в Манчестере.

22 мая 2017 года на стадионе в Манчестере во время концерта певицы Арианы Гранде произошёл взрыв. Погибли 22 человека, пострадали около 120.

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