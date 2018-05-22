Принц Уильям и Тереза Мэй почтили память погибших при теракте в Манчестере
- Reuters
Сообщается, что среди прибывших в собор официальных лиц также лидер оппозиции Джереми Корбин, первый министр Шотландии Никола Стёрджен, мэр Манчестера Энди Бёрнэм.
Кроме того, на поминальной службе присутствуют выжившие при теракте, их близкие, а также представители экстренных служб, помогавшие пострадавшим во время атаки.
Ранее сообщалось, что в Великобритании представили отчёт, который свидетельствует о том, что спецслужбы могли предотвратить теракт в Манчестере.
22 мая 2017 года на стадионе в Манчестере во время концерта певицы Арианы Гранде произошёл взрыв. Погибли 22 человека, пострадали около 120.