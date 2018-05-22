СМИ рассказали о «возрождении» легендарных немецких танков для сдерживания России

Издание Die Welt опубликовало материал, в котором говорится о «возрождении» танка Leopard 2 в модификации А7V, который призван служить «сдерживающим фактором» для России.

Как отмечается, новый Leopard 2 носит такое же название, как и A7V, который принимал участие в Первой мировой войне.

«Танк произвёл революцию в стратегии ведения войны в том числе и потому, что ему не страшно простое пехотное вооружение, такое как, например, наводившее вначале ужас автоматическое оружие. С помощью танков можно наступать вглубь вражеской территории», — заявил сотрудник Центра военной истории и социальных наук бундесвера в Потсдаме Харальд Потемпа.

После падения железного занавеса, как отмечает Die Welt, танки казались Берлину пережитком противостояния СССР, однако сейчас, учитывая ухудшение отношений с Москвой, они приобретают былое значение.

По данным издания, в отличие от ранних моделей, современные «бронированные монстры» полностью компьютеризированы.

Как сообщается, Leopard 2 А7 весит 60 тонн, развивает скорость до 70 км/ч и представляет собой движущийся вычислительный центр. Кроме того, командир экипажа работает джойстиком, в его распоряжении перископ с панорамным обзором, который можно переключить на тепловизионный режим и режим ночного видения, электроника также рассчитывает траекторию снаряда.



Подробнее — в материале ИноТВ.