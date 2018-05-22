В ЕК не исключили, что ЕС избавится от ряда стран, как «от мешков с песком»

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Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова допустила, что Европейский союз в будущем может начать избавляться от стран, «как от мешков с песком».

«Чем больше Европа будет оказываться под давлением различных проблем и новых угроз, тем скорее проявится тенденция выбрасывать «мешки с песком». Ими могут стать, например, государства, которые не то что не держат язык за зубами, но не участвуют в сотрудничестве, не держатся вместе и не прилагают усилий для достижения общих целей», — приводит РИА Новости её слова.

В частности, Юрова указала на то, что проблемы могут возникнуть у Чехии, которая слишком часто проявляет солидарность с несогласными с политикой ЕС Польшей и Венгрией.

«Если Чехия не будет активной в решении общеевропейских проблем, а ограничится лишь критикой ЕС, в будущем из-за этого у неё могут возникнуть проблемы», — пригрозила еврокомиссар.

В марте сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония поддержат Польшу в споре с ЕС из-за польской судебной реформы.

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