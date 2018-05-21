СМИ: Президент Польши не смог вернуться из США из-за технической неисправности самолёта

Президент Польши Анджей Дуда не смог вовремя вернуться из США после пятидневного визита из-за технической неисправности, найденной в самолёте, который должен был вылететь из Чикаго в Варшаву.

Как сообщает TVN24, президент должен был вылететь вместе с польской делегацией на рейсовом Boeing 787 Dreamliner польской авиакомпании LOT в воскресенье, 20 мая, из Чикаго и прибыть в Варшаву в понедельник, 21 мая.

Однако, как сообщил источник в авиакомпании, рейс был отменён из-за технической неисправности самолёта. Остальные пассажиры были отправлены в Польшу с пересадками рейсами других авиакомпаний.

Отмечается, что делегация во главе с президентом должна вылететь следующим рейсом LOT в понедельник, 21 мая.

В Чикаго Дуда встречался с членами польской общины — самой большой по численности за пределами Польши.

В прошлом году сообщалось, что в аэропорту Торонто два пассажирских самолёта авиакомпаний Air Canada и LOT зацепились крыльями.